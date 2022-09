Ένα “ακατέργαστο” ταλέντο από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας απέκτησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς προσέφεραν two way συμβόλαιο στον Ίμπου Μπάτζι.

Ο Σενεγαλέζος σέντερ είναι 20 χρονών και έχει ύψος 2,14 μέτρα, με άνοιγμα χεριών στα 2,34 μέτρα. Την περασμένη σεζόν δε, ο Μπάτζι είχε 8,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,2 κοψίματα κατά μέσο όρο, σε 21 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Λέιδα στην Α2 της Ισπανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκάουτινγκ των Μιλγουόκι Μπακς τον ξεχώρισε όμως και θα του δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο NBA, έχοντας πιθανότατα ως… βάση του τη θυγατρική ομάδα στη G League, όπου αναμένεται να αγωνιστεί και ο Άιβερσον Μολινάρ, που κέρδισε επίσης συμβόλαιο, μετά τις εμφανίσεις του στο Summer League.

The Milwaukee Bucks have signed Ibou Badji and Iverson Molinar to Exhibit 10 contracts, a league source tells @spotrac.