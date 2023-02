Οι Μιλγουόκι Μπακς προσέφεραν 10ήμερο συμβόλαιο στον Μέγερς Λέοναρντ, ο οποίος και θα “παλέψει” για να κρατήσει τη θέση πίσω από τον Μπρουκ Λόπεζ, στο υπόλοιπο της σεζόν.

Έχοντας ένα κενό στους ψηλούς, οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να δώσουν μία ευκαιρία στον Μέγερς Λέοναρντ, που είχε μείνει εκτός NBA την τελευταία διετία, έχοντας προκαλέσει σάλο με ένα αντισημιτικό σχόλιο στο twitch.

Ο 31χρονος σέντερ είχε μόλις υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ, με τους οποίους αγωνίστηκε και ως βασικός στους τελικούς με τους Λος Άντζελες Λέικερς στη “φούσκα” του Ορλάντο, αλλά αντιμετωπίζοντας και ένα πρόβλημα τραυματισμού, έχασε τη θέση του στην ομάδα και τελικά στο NBA.

ESPN Sources: Free agent F/C Meyers Leonard — out of the NBA since March 2021 after uttering an antisemitic slur on a video game livestream and rehabbing post-surgical nerve damage on his right leg — is signing a 10-day contract with the Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/sDxBJm9CPG