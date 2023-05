Οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται ότι κατέληξαν στον αντικαταστάτη του Μάικ Μπουντενχόλζερ για τη θέση του προπονητή, με τον Άντριαν Γκρίφιν να αναλαμβάνει την ομάδα, μετά από την εισήγηση και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γκρίφιν είχε υπάρξει στο παρελθόν παίκτης του NBA και από το 2008 είναι βοηθός προπονητή, έχοντας περάσει και από τους Μιλγουόκι Μπακς. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν όμως στους Τορόντο Ράπτορς, με τους οποίους κατέκτησε και το πρωτάθλημα το 2019.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι η συμφωνία είναι οριστική και μένει μόνο η ανακοίνωση από τα “ελάφια”, τα οποία και εμφανίζονται να κατέληξαν στον Αμερικανό τεχνικό, εξαιτίας και της επιθυμίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Bucks hiring Raptors assistant Adrian Griffin as new head coach – after a search process that included finalists meeting individually with Giannis Antetokounmpo. Full details at @TheAthletic with @eric_nehm : https://t.co/Yb00l1UouS

Adrian Griffin’s hire comes with an endorsement from Giannis Antetokounmpo, sources tell The Athletic.



Griffin beat out fellow finalists Kenny Atkinson and Nick Nurse.@ShamsCharania, @ekoreen and @eric_nehm have more on a three-week process:https://t.co/I47lsWO5yT