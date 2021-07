Οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν το 2013 έναν Έλληνα στο NBA Draft και έκαναν την κορυφαία επιλογήν της ιστορίας τους, καθώς αυτός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ως MVP Finals τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οχτώ χρόνια αργότερα λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα “ελάφια” να επιλέξουν έναν ακόμη Έλληνα στο ντραφτ, με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη του Παναθηναϊκού να είναι αυτή τη φορά, ο παίκτης που θα συνδέσει τα δικαιώματά του με τους νυν πρωταθλητές του NBA.

Ο 22χρονος γκαρντ ανανέωσε την περασμένη σεζόν το συμβόλαιό του με τους “πράσινους”, αλλά βρήκε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στο ΟΑΚΑ και πλέον αναμένεται να αποφασίσει αν θα κάνει άμεσα το “βήμα” για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Sources: And at No. 60, the Bucks are selecting …. Georgios Kalaitzakis of Greece.