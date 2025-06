Οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν τον Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς στο Νο47 του NBA Draft

Ο 19χρονος Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς από τη Σερβία ήταν η επιλογή των Μιλγουόκι Μπακς στο Νο47 του ντραφτ του NBA, με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να επενδύει στο ταλέντο του νεαρού σέντερ.

Ο Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς ήταν από τους νεότερους παίκτες στο φετινό ντραφτ του NBA και οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία να αγωνιστεί στο NBA, στο πλευρό του κορυφαίου παίκτη της ιστορίας τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο νεαρός Σέρβος σέντερ έκανε πέρυσι το “ξεπέταγμά” του στη Μέγκα της πατρίδας του, έχοντας 13,7 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1 τάπα, κατά μέσο όρο στην ABA Liga, σουτάροντας με 37% στο τρίποντο.

