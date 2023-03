Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκληρώνουν τα κενά στο ρόστερ τους, με τον Μέγιερς Λέοναρντ να κερδίζει νέο συμβόλαιο και τον Γκόραν Ντράγκιτς να βρίσκεται μία… ανάσα από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντράγκιτς έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς και οι Μιλγουόκι Μπακς, που τον ήθελαν και πριν καταλήξει πέρυσι στους Μπρούκλιν Νετς, θεωρούνται φαβορί για την απόκτησή του. Ο γνωστός ρεπόρτερ του ESPN, Έιντριεν Βοϊναράφσκι, υποστηρίζει μάλιστα ότι ο Σλοβένος πρωταθλητής Ευρώπης θα ταξιδέψει άμεσα στο Μιλγουόκι για να “προχωρήσει” τη μετεγγραφή του.

Οι Μπακς θα καλύψουν έτσι και το τελευταίο κενό στο ρόστερ τους, αφού φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένοι και από τον Μέγιερς Λέοναρντ για τη θέση του 4ου ψηλού. Ο 31χρονος σέντερ θα υπογράψει αρχικά δεύτερο 10ήμερο συμβόλαιο και στη συνέχεια θα κάνει πιθανότατα νέα συμφωνία για να παραμείνει μέχρι τα play off.

The Milwaukee Bucks are signing F/C Meyers Leonard to a second consecutive 10-day contract, sources tell ESPN.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks have emerged as frontrunners to sign guard Goran Dragic. He has connected with a few contenders since Bulls waived him, but the East-leading Bucks have moved to forefront of reaching a deal with Dragic.