Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Βούλγαρη στον Πειραιά
Αθλητικά

Οι Μιλγουόκι Μπακς «κόβουν» τον Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ μετά την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο

Αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς
Ο Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ σε αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς
Ο Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ σε αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς / EPA/RONDA

Οι Μιλγουόκι Μπακς προσέφεραν νέο συμβόλαιο στον Θανάση Αντετοκούνμπο και έτσι είναι αναγκασμένοι να “κόψουν” έναν παίκτη από το ρόστερ του, με τον Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ να είναι το φαβορί.

Παρότι επένδυσαν την τελευταία διετία στο ταλέντο του 24χρονου Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ, οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζουν για τη νέα σεζόν και η προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο έχει φέρει τον Αμερικανό γκαρντ στην… πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, τα “ελάφια” προσπάθησαν να τον κάνουν ανταλλαγή το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν βρήκαν κάποια καλύτερη πρόταση από ένα ντραφτ πικ δεύτερου γύρου, με αποτέλεσμα να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Πλέον πρέπει όμως να “ανοίξουν” μία θέση στην ομάδα του Ρίβερς και όλα δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί με την αποχώρηση του Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo