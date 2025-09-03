Οι Μιλγουόκι Μπακς «κόβουν» τον Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ μετά την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς προσέφεραν νέο συμβόλαιο στον Θανάση Αντετοκούνμπο και έτσι είναι αναγκασμένοι να “κόψουν” έναν παίκτη από το ρόστερ του, με τον Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ να είναι το φαβορί.

Παρότι επένδυσαν την τελευταία διετία στο ταλέντο του 24χρονου Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ, οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζουν για τη νέα σεζόν και η προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο έχει φέρει τον Αμερικανό γκαρντ στην… πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, τα “ελάφια” προσπάθησαν να τον κάνουν ανταλλαγή το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν βρήκαν κάποια καλύτερη πρόταση από ένα ντραφτ πικ δεύτερου γύρου, με αποτέλεσμα να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Πλέον πρέπει όμως να “ανοίξουν” μία θέση στην ομάδα του Ρίβερς και όλα δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί με την αποχώρηση του Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ.