Νέο συμβόλαιο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ετοιμάζονται να προσφέρουν οι Μιλγουόκι Μπακς, με τα νούμερα των αποδοχών του “Greek Freak” να… ζαλίζουν, ώστε να παραμείνει στα “ελάφια”.

Η σεζόν για τους Μπακς στο ΝΒΑ τέλειωσε απογοητευτικά, καθώς οι Μαϊάμι Χιτ απέκλεισαν την ομάδα του -τραυματία- Γιάννη Αντετοκούνμπο και το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου έμεινε… όνειρο. Ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας ξεκίνησε όμως ήδη στην ομάδα του Μιλγουόκι με πρώτο στόχο φυσικά να είναι η παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο MVP της περασμένης -και ίσως και της τρέχουσας- σεζόν στο NBA, αναμένεται να λάβει πρόταση για supermax συμβόλαιο με αποδοχές 250 εκατ. δολαρίων για 5 χρόνια! Αν απαντήσει θετικά ο “Greek Freak” θα αρχίσει να αμοίβεται με τα νέα δεδομένα από την σεζόν 2021-22, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό πως στην “έξοδο” βρίσκεται ο Έρικ Μπλέντσο, ενώ παρά την αποτυχία φέτος, ο Μάικ Μπουντενχόλζερ, είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

