Οι Μπακς του τρομερού Γιάννη Αντετοκούνμπο γλίτωσαν την «αυτοκτονία» και πήραν τη νίκη κόντρα στους Χοκς

Βρέθηκαν να χάνουν, ενώ είχαν προβάδισμα 23 πόντων τα «ελάφια», όμως στο τέλος πήραν τη νίκη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Χοκς/ Mandatory Credit: Daniel Dunn-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήγαν να αυτοκτονήσουν, όμως τελικά πήραν τη νίκη 112-110 στην έδρα των Ατλάντα Χοκς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί κάνοντας double double.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ήταν ο βασικός πόλος της επίθεσης των Μπακς στην Ατλάντα. Ο Πόρτις ακολούθησε στο σκορ τον «Greek Freak» πετυχαίνοντας 19 πόντους.

Για τους Χοκς ξεχώρισε ο Αλεξάντερ Γουόκερ με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Τζόνσον τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Οι Μπακς είχαν καταφέρει να πάρουν μεγάλες διαφορές στο παιχνίδι, καθώς στην 3η περίοδο ήταν μπροστά με 23 πόντους (74-51), όμως η Ατλάντα ψαλίδισε τη διαφορά και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στο φινάλε.

Στο φινάλε οι Μπακς κατάφεραν να έχουν προβάδισμα δύο πόντων με τους Χοκς να έχουν την τελευταία επίθεση, την οποία πήρε πάνω του ο ΜακΚόλουμ, χωρίς όμως να καταφέρει να ευστοχήσει από μακριά, με τον Κούζμα να παίζει καλή άμυνα πάνω του. Ο Αντετοκούνμπο πήρε το ριμπάουντ και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 112-110.

Οι Μπακς πήραν βαθμολογική ανάσα στο NBA, καθώς έφτασαν τις 18 νίκες σε 42 παιχνίδια και παρέμειναν στην 11η θέση της Ανατολής, την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι ο Αντετοκούνμπο θα είναι για 10η σερί φορά στους βασικούς του All Star Game. Οι Χοκς είναι στην 10η θέση με ρεκόρ 20-25.

 

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 38-54, 72-80, 110-112

ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ (Νικ Νερς): Κίσπερτ 2, Τζόνσον 28 (3/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Οκόνγκου (0/6 σουτ, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντάνιελς 17 (8/14 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα), Αλεξάντερ-Γουόκερ 32 (2/4 δίποντα, 7/16 βολές, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), ΜακΚόλουμ 17 (2), Γκέι 2, Κρέιτσι (0/6 τρίποντα), Κενάρντ 2, Νούελ 6 (3/4 δίποντα).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 10 (1), Αντετοκούνμπο 21 (17 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τέρνερ 14 (4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γκριν 18 (6/12 τρίποντα), Ρόλινς 14 (1), Πόρτερ 9 (2/5 δίποντα, 5/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πόρτις 19 (5/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χάρις 2, Νανς 5 (1)

