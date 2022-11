Ο Καϊρί Ίρβινγκ βρίσκεται ξανά στο “στόχαστρο” στους Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι και τον έχουν θέσει εκτός ομάδας μετά την ανάρτηση μίας ταινίας με αντισημιτικά μηνύματα.

Οι Νετς έχουν τιμωρήσει με -τουλάχιστον- πέντε αγωνιστικές τον Καϊρί Ίρβινγκ και φαίνονται να έχουν θέσει έξι προϋποθέσεις για να του επιτρέψουν να επιστρέψει: 1. Να απολογηθεί ξανά και να καταδικάσει την ταινία. 2. Να δωρίσει 500 χιλιάδες ευρώ σε οργανισμούς κατά του μίσους 3. Να παρακολουθήσει μαθήματα ευαισθησία. 4. Να παρακολουθήσει μαθήματα αντισημιτισμού. 5. Να συναντηθεί με τον ηγέτη των Εβραίων. Να συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη των Νετς, Τζο Σάι, για να δείξει ότι κατανοεί τι συνέβη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η κατάσταση μυρίζει… μπαρούτι και οι σχέσεις των Νετς με τον Ίρβινγκ δύσκολα θα “φτιάξουν” ξανά, γεγονός που φέρεται να ενδιαφέρει και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ρεπόρτερ του ESPN ανέφερε ότι οι “λύκοι” παραμονεύουν για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, καθώς η τριάδα Έντουαρντς – Τάουνς – Γκομπέρ δεν δείχνει να δουλεύει και πολύ καλά ακόμη.

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:



– Apologize/condemn movie

– $500K donation to anti-hate causes

– Sensitivity training

– Antisemitic training

– Meet with ADL, Jewish leaders

– Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding