Οι οπαδοί του ΟΦΗ σήκωσαν πανό στο Περιστέρι για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Καλές εκδρομές εκεί ψηλά»

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 19η αγωνιστική της Super League και οι φίλοι της ομάδας που ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα τοποθέτησαν στις κερκίδες πανό για τους φίλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Το σοκαριστικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία συνεχίζει να στοιχειώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο και γι’ αυτό οι οπαδοί του ΟΦΗ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο σήκωσαν πανό για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

«Καλές εκδρομές εκεί ψηλά ρε ΠΑΟΚια» ανέφερε το πανό των Κρητικών.

Και οι οπαδοί των γηπεδούχων σήκωσαν πανό στις κερδίδες του γηπέδου, γράφοντας «τα πέταλα πενθούν».

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, όπως θα γίνει και σε όλα τα παιχνίδια της Super League.