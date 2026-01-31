Αθλητικά

Οι οπαδοί του ΟΦΗ σήκωσαν πανό στο Περιστέρι για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Καλές εκδρομές εκεί ψηλά»

Πανό και από τους φίλους του Ατρομήτου στην εξέδρα του γηπέδου
Το πανό των φίλων του ΟΦΗ
Το πανό των φίλων του ΟΦΗ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 19η αγωνιστική της Super League και οι φίλοι της ομάδας που ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα τοποθέτησαν στις κερκίδες πανό για τους φίλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Το σοκαριστικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία συνεχίζει να στοιχειώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο και γι’ αυτό οι οπαδοί του ΟΦΗ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο σήκωσαν πανό για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Το πανό των φίλων του ΟΦΗ
Το πανό των φίλων του ΟΦΗ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

«Καλές εκδρομές εκεί ψηλά ρε ΠΑΟΚια» ανέφερε το πανό των Κρητικών.

Και οι οπαδοί των γηπεδούχων σήκωσαν πανό στις κερδίδες του γηπέδου, γράφοντας «τα πέταλα πενθούν».

Το πανό των φίλων του Ατρομήτου
Το πανό των φίλων του Ατρομήτου/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

 

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, όπως θα γίνει και σε όλα τα παιχνίδια της Super League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
82
53
44
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo