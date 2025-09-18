Οι παίκτες της Μονακό έμειναν με τα εσώρουχα εξαιτίας βλάβης του αεροπλάνου

Η Μονακό θα αντιμετωπίσει την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για το Champions League (18/09/25, 19:45) και η αποστολή τις αντιμετώπισε ένα σπάνιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Βέλγιο.

Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Μονακό για τον αγώνα με την Μπριζ για το Champions League υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία στην καμπίνα του. Οι παίκτες της ομάδας καθώς επιβιβάζονταν ένιωσαν τη θερμοικρασία να ανεβαίνει και αναγκάστηκαν να μείνουν με τα εσώρουχα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ταξιδέψουν την Τετάρτη (17/09/25) και η ομάδα θα μεταβεί αυθημερόν για την αναμέτρηση με την Μπριζ στο Βέλγιο.

AS Monaco’s flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.

Jordan Tezepic.twitter.com/jUpsztmwEF — Get French Football News (@GFFN) September 17, 2025

Τα πλάνα που κατέγραψαν ορισμένοι από τους αθλητές είναι χαρακτηριστικά της δύσκολης κατάστασης που βίωσαν και χάρισαν σπάνιες εικόνες.