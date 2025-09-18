Αθλητικά

Οι παίκτες της Μονακό έμειναν με τα εσώρουχα εξαιτίας βλάβης του αεροπλάνου

Ιδιαίτερο σκηνικό στην πτήση των Μονεγάσκων
Οι παίκτες της Μονακό με τα εσώρουχα στο αεροπλάνο
Οι παίκτες της Μονακό με τα εσώρουχα στο αεροπλάνο

Η Μονακό θα αντιμετωπίσει την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για το Champions League (18/09/25, 19:45) και η αποστολή τις αντιμετώπισε ένα σπάνιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Βέλγιο.

Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Μονακό για τον αγώνα με την Μπριζ για το Champions League υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία στην καμπίνα του. Οι παίκτες της ομάδας καθώς επιβιβάζονταν ένιωσαν τη θερμοικρασία να ανεβαίνει και αναγκάστηκαν να μείνουν με τα εσώρουχα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ταξιδέψουν την Τετάρτη (17/09/25) και η ομάδα θα μεταβεί αυθημερόν για την αναμέτρηση με την Μπριζ στο Βέλγιο.

 

Τα πλάνα που κατέγραψαν ορισμένοι από τους αθλητές είναι χαρακτηριστικά της δύσκολης κατάστασης που βίωσαν και χάρισαν σπάνιες εικόνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo