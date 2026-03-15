Οι παίκτες της Τσέλσι έδωσαν όρκο νίκης έχοντας στη μέση τον διαιτητή του αγώνα

“Τρελό” σκηνικό πριν την έναρξη του αγώνα των “μπλε” κόντρα στη Νιούκαστλ
Μια εικόνα που έτσι και την βλέπαμε σε ματς της Super League θα γινόταν… επανάσταση! Ένα από τα highlights του Τσέλσι – Νιούκαστλ (0-1) ήρθε πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση της Premier League, με πρωταγωνιστές τους παίκτες των “μπλε’ και τον διαιτητή του αγώνα.

Οι παίκτες της Τσέλσι μαζεύτηκαν στη σέντρα του αγωνιστικού χώρου του “Στάμφορντ Μπριτζ”, σχημάτισαν κύκλο για να κάνουν όρκο νίκης και -άθελά τους- έβαλαν στη μέση τον διαιτητή του αγώνα, Πολ Τίρνεϊ.

Οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι περικύκλωσαν τον διαιτητή του ματς, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή από το να γίνει και εκείνος μέρος του “τελετουργικού” τους, μιας και δεν έκαναν κάποιο κενό για να φύγει από το σημείο.

Το συγκεκριμένο σκηνικο στηλιτεύτηκε από αρκετούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, με τον προπονητή της Τσέλσι, Λίαμ Ρόζενιορ, να δέχεται σχετικό ερώτημα στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα και να τονίζει πως “δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη συνάθροιση που να είναι ασεβές προς την αντίπαλη ομάδα, ήθελαν να μαζευτούν γύρω από την μπάλα”.

