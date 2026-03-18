Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν στον Κλεομένη την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση στον ημιτελικό του FIBA Europe Cup μετά την ήττα με 8 πόντους από το Περιστέρι Betsson αφιέρωσαν τη νίκη στον Κλεομένη που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Καλαμαριά.

Όλοι οι παίκτες και το επιτελείο του ΠΑΟΚ σήκωσαν τη φανέλα του «δικεφάλου» με το όνομα του Κλεομένη και το νούμερο 20 για να αφιερώσουν στη μνήμη του την πρόκριση στους 4 του FIBA Europe Cup.

Ο«δικέφαλος» έχασε με 8 πόντους, όμως πήρε την πρόκριση αφού είχε κερδίσει με 24 πόντους στο πρώτο παιχνίδι με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Μούρθια – Ρέτζιο Εμίλια.