Αθλητικά

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν στον Κλεομένη την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup

Με φανέλα με το όνομα του Κλεομένη και το νούμερο 20 πανηγύρισαν την πρόκριση οι παίκτες του δικεφάλου
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τη φανέλα για τον Κλεομένη

Ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση στον ημιτελικό του FIBA Europe Cup μετά την ήττα με 8 πόντους από το Περιστέρι Betsson αφιέρωσαν τη νίκη στον Κλεομένη που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Καλαμαριά.

Όλοι οι παίκτες και το επιτελείο του ΠΑΟΚ σήκωσαν τη φανέλα του «δικεφάλου» με το όνομα του Κλεομένη και το νούμερο 20 για να αφιερώσουν στη μνήμη του την πρόκριση στους 4 του FIBA Europe Cup.

Ο«δικέφαλος» έχασε με 8 πόντους, όμως πήρε την πρόκριση αφού είχε κερδίσει με 24 πόντους στο πρώτο παιχνίδι με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Μούρθια – Ρέτζιο Εμίλια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo