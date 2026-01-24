Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνάντησαν τον Λούκα Μόντριτς στο Μιλάνο

Αθλητικά

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη επί της Μπέτις στο Europa League και κάποιοι από αυτούς ταξίδεψαν στο Μιλάνο, όπου και συνάντησαν τον Λούκα Μόντριτς.

Με τον ΠΑΟΚ να μην έχει υποχρεώσεις στη Super League αυτό το Σαββατοκύριακο, πέντε παίκτες του ταξίδεψαν μαζί στο Μιλάνο, όπου και τους υποδέχθηκε ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς, ο οποίος και αγωνίζεται πλέον στη Μίλαν.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ντέγιαν Λόβρεν, Χρήστος Ζαφείρης, Σουαλιό Μεϊτέ, Αλεσάντρο Μπιάνκο, Κώστας Θυμιάνης και Φέντορ Τσάλοφ συνάντησαν τον Κροάτη μέσο και συμπαίκτη του πρώτου στην εθνική Κροατίας, βγάζοντας και μία σχετική φωτογραφία.

 
 
 
 
 
Φωτογραφίες από το ταξίδι ανέβασε ο Λόβρεν στο instagram.

