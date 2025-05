Οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα σήκωσαν το τρόπαιο του πρωταθλητή μέσα στο «Μονζουίκ»

Έχοντας “στεφθεί” και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας εδώ και λίγες ημέρες, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο “Μονζουίκ” για να σηκώσει μπροστά στους οπαδούς της το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 3-2 από την Βιγιαρεάλ,αλλά το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν ικανό, για να χαλάσει τη βραδιά των Καταλανών. Ο Χάνσι Φλικ, ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Ραφίνια και οι υπόλοιποι παίκτες των Καταλανών, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, για το 28ο τρόπαιο πρωταθλητή στην ιστορία τους και την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή στη La Liga δύο χρόνια μετά το τελευταίο πρωτάθλημα της (2023).

Αφού πέρασαν όλοι τους δίπλα από το τρόπαιο, ο Μαρκ Τερ Στέγκεν ήταν αυτός που το έφερε στον αγωνιστικό χώρο και το σήκωσε ψηλά στον ουρανό, για να ακολουθήσει ο απαραίτητος γύρος θριάμβου, αλλά και οι χοροί των παικτών.

