Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πωλούνται έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Νέα εποχή στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, καθώς ο Τομ Ντάντον, ιδιοκτήτης των Carolina Hurricanes του NHL, συμφώνησε να αποκτήσει την ομάδα του ΝΒΑ έναντι του αστρονομικού ποσού των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την αποκάλυψη της συμφωνίας για τους Μπλέιζερς έκανε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, υπογραμμίζοντας το τεράστιο οικονομικό μέγεθος της αγοραπωλησίας, η οποία κατατάσσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανάμεσα στις μεγαλύτερες στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού!

Η ομάδα των Μπλέιζερς ανήκε στον Πολ Άλεν, συνιδρυτή της Microsoft και σημαίνοντα επιχειρηματία της τεχνολογίας, μέχρι τον θάνατό του το 2018. Ο Άλεν είχε αποκτήσει την ομάδα το 1988 έναντι μόλις 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τον θάνατό του, είχε δοθεί εντολή η ομάδα να πουληθεί, με τα έσοδα από την πώληση να διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά του.

NHL Carolina Hurricanes owner Tom Dundon has agreed to buy the Portland Trail Blazers from the estate of Paul G. Allen for a valuation of over $4 billion, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 13, 2025

Η συμφωνία με τον Τομ Ντάντον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον οργανισμό των Μπλέιζερς, με πολλούς να περιμένουν να δουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της νέας διοίκησης.