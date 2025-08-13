Αθλητικά

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πωλούνται έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Νέα εποχή στην ομάδα από την πολιτεία του Όρεγκον
Ο Ντέμιαν Λίλαρντ (Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports)
Ο Ντέμιαν Λίλαρντ (Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports)

Νέα εποχή στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, καθώς ο Τομ Ντάντον, ιδιοκτήτης των Carolina Hurricanes του NHL, συμφώνησε να αποκτήσει την ομάδα του ΝΒΑ έναντι του αστρονομικού ποσού των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την αποκάλυψη της συμφωνίας για τους Μπλέιζερς έκανε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, υπογραμμίζοντας το τεράστιο οικονομικό μέγεθος της αγοραπωλησίας, η οποία κατατάσσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανάμεσα στις μεγαλύτερες στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού!

Η ομάδα των Μπλέιζερς ανήκε στον Πολ Άλεν, συνιδρυτή της Microsoft και σημαίνοντα επιχειρηματία της τεχνολογίας, μέχρι τον θάνατό του το 2018. Ο Άλεν είχε αποκτήσει την ομάδα το 1988 έναντι μόλις 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τον θάνατό του, είχε δοθεί εντολή η ομάδα να πουληθεί, με τα έσοδα από την πώληση να διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά του.

Η συμφωνία με τον Τομ Ντάντον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον οργανισμό των Μπλέιζερς, με πολλούς να περιμένουν να δουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της νέας διοίκησης.

