Οι σπρίντερ το… έσκασαν πριν τον τελικό 100 μέτρων στους εθνικούς αγώνες της Ινδίας. “Έτρεξαν” για να αποφύγουν έλεγχο ντόπινγκ. Εικόνα με αποδυτήρια γεμάτα σύριγγες.

Ο Λαλίτ Κουμάρ έτρεξε μόνος του στον τελικό 100 μέτρων στους εθνικούς αγώνες της Ινδίας, αφού οι υπόλοιποι σπρίντερ αποχώρησαν μόλις ενημερώθηκαν πως μετά το τέλος της κούρσας θα υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ.

Αφορμή για την κινητοποίηση της υπηρεσίας αντιντόπινγκ της Ινδίας (NADA) στάθηκε ένα video από το Κρατικό Πρωτάθλημα Στίβου του Δελχί, στο οποίο οι τουαλέτες στα αποδυτήρια ήταν γεμάτες σύριγγες και φάρμακα ερυθροποιητίνης, που βελτιώνουν την απόδοση των αθλητών.

Έτσι, τα στελέχη της υπηρεσίας πήγαν στο Στάδιο για να κάνουν ελέγχους κατά την τελευταία ημέρα του πρωταθλήματος, αλλά οι αθλητές το… έσκασαν!

“Preparations” for the Delhi State Athletics meet in full swing. Video from JLN stadium that also houses the National Anti-Doping office.

