Οι The Killers θα τραγουδήσουν στον τελικό του Champions League

Η θρυλική ροκ μπάντα, The Killers, θα αναλάβουν στο pregame του φετινού τελικού του Champions League που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Μετά τους Linkin Park στο Μόναχο, είναι η σειρά των “The Killers” να ανέβουν στη σκηνή και να διασκεδάσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων που θα φτάσουν φέτος στον τελικό του Champions League.

Η θρυλική ροκ μπάντα από το Λας Βέγκας θα εμφανιστεί στο Puskás Aréna της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου, αναλαμβάνοντας την τελετή έναρξης.

“Όταν μας ζητήθηκε να εμφανιστούμε στο show του τελικού του Champions League, δεν το σκεφτήκαμε δεύτερη φορά. Κάποιες σκηνές μιλούν από μόνες τους”, αναφέρουν οι “The Killers”.

Σε αντίθεση με το Super Bowl, όπου το μουσικό event πραγματοποιείται στο ημίχρονο, στο Champions League η εμφάνιση γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα.