Οι τραγωδίες του ΠΑΟΚ: Από τα Τέμπη στη Ρουμανία οι τραγικές απώλειες της ασπρόμαυρης οικογένειας

Το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και επανέφερε στις μνήμες όλων το τροχαίο στα Τέμπη το 1999.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετρά ακόμα 7 απώλειες μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους οπαδούς της ομάδας και σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μην συνδυάσει το γεγονός με το τροχαίο του 1999 στα Τέμπη.

Στις 4 Οκτωβρίου του 1999 έξι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση του πούλμαν που τους μετέφερε με φορτηγό.

Το σοκαριστικό τροχαίο των Τεμπών

Τα ρεπορτάζ της εποχής ανέφεραν ότι το διώροφο τουριστικό λεωφορείο που ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχε συνολικά 77 ανθρώπους, με έξι από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους, μέσα σε αυτούς και ο οδηγός του φορτηγού.

Το διώροφο τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγάκι που κατευθυνόταν στη Λάρισα, ενώ στη συνέχεια το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα 8 μέτρων.

Το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία

Η 27η Ιανουαρίου του 2026 θα είναι για πάντα βαθιά χαραγμένη στις μνήμες των φίλων του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, καθώς το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους της ομάδας.

Τρεις είναι τραυματίες, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι φίλοι του Δικεφάλου ταξίδευαν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα που θα αντιμετωπίσει τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Europa League.