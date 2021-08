Οι 32οι Ολυμπιακοί Αγώνες που έλαβαν χώρα στο Τόκιο -χωρίς θεατές και υπό πολύ ιδιαίτερες συνθήκες λόγω του κορονοϊού- ολοκληρώθηκαν σήμερα (8/8), μετά από 16 συναρπαστικές ημέρες, με την τελετή λήξης, οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το 2024 στο Παρίσι και θα ακολουθήσουν το 2028 στο Λος Άντζελες και το 2032 στο Μπρισμπέιν.

Η τελετή ξεκίνησε με την σημαία της Ιαπωνίας να μπαίνει πρώτη στο στάδιο. Ο εθνικός ύμνος της Ιαπωνίας ακούστηκε και η σημαία υψώθηκε δίπλα στην σημαία της ΔΟΕ.

Οι αποστολές των χωρών μπήκαν όλες μαζί στο Στάδιο, με την Ιαπωνική σημαία να είναι δίπλα στην ελληνική, την οποία κρατούσε ο Γιάννης Φουντούλης, ενώ αμέσως μετά ακολουθούσαν οι σημαίες της Γαλλίας και των ΗΠΑ που έχουν αναλάβει τις αμέσως επόμενες δύο διοργανώσεις.

Όλες οι ολυμπιακές αποστολές εισήλθαν στο Στάδιο και μπήκαν στον κύκλο που σχημάτισαν νωρίτερα οι σημαιοφόροι γύρω από τη σημαία της διοργανώτρια χώρας και της ΔΟΕ.

Όταν η είσοδος των αποστολών έχει ολοκληρώθηκε και το Στάδιο είχε γεμίσει αθλητές, ξεκίνησε χορός, μουσική και εκδηλώσεις σε κάθε γωνία, με τους Ιάπωνες να έχουν στήσει ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.

The Olympic spirit is in all of us.



A display of beautiful, luminous colours swirl together, representing the many flags of the world.



They form the Olympic Rings, a timeless symbol of unity. #StrongerTogether #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/38dv0e0w98