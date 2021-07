Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έλαβαν άδοξο τέλος για τον Άρον Μπέινς της Αυστραλίας, καθώς ο παίκτης των Τορόντο Ράπτορς φέρεται να τραυματίστηκε στο μπάνιο του ξενοδοχείου του, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αυστραλός σέντερ γλίστρησε κι έπεσε, χτυπώντας στον αυχένα και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την εθνική του ομάδα στο υπόλοιπο του Ολυμπιακού τουρνουά του μπάσκετ ανδρών.

Ο 34χρονος Μπέινς στερεί έτσι από τα “καγκουρό” τον βασικό τους σέντερ, την ώρα που θεωρούνταν μεταξύ των ομάδων που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο στο Τόκιο.

NBA star Aaron Baynes out of the boomers and the @Tokyo2020 after aggravating a neck injury by slipping in the bathroom @9NewsSyd