Αθλητικά

Ολυμπιακός: 3.000 εισιτήρια προς διάθεση έμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο

Ολοταχώς για ακόμα ένα sold out
Το κορεό του Ολυμπιακού
Το κορεό των φιλάθλων του Ολυμπιακού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσει βροντερό “παρών” στο “Γ. Καραϊσκάκης” για το παιχνίδι με τον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (24/1, 17:00, COSMOTE SPORT 1) για τη 18η αγωνιστική της Super League.

Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς απομένουν περίπου 3.000 εισιτήρια στη διάθεση των ερυθρόλευκων φιλάθλων που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω ίντερνετ έως την εξάντλησή του ή την έναρξη του αγώνα.

Μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο πατώντας εδώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
122
106
80
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo