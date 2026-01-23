Ολυμπιακός: 3.000 εισιτήρια προς διάθεση έμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο

Ο κόσμος του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσει βροντερό “παρών” στο “Γ. Καραϊσκάκης” για το παιχνίδι με τον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (24/1, 17:00, COSMOTE SPORT 1) για τη 18η αγωνιστική της Super League.

Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς απομένουν περίπου 3.000 εισιτήρια στη διάθεση των ερυθρόλευκων φιλάθλων που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω ίντερνετ έως την εξάντλησή του ή την έναρξη του αγώνα.

Μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο πατώντας εδώ.