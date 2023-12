Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως θα είναι sold out η πτήση για τα ματς με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια.

Τη στήριξη των φιλάθλων του θα έχει ο Ολυμπιακός στην δευτερη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague το 2024.

Με ενημέρωσή τους, οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν γνωστό πως εξαντλήθηκαν οι θέσεις στα ταξίδια σε Βαρκελώνη και Βιτόρια (10 και 12 Ιανουαρίου) για τα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση των Πειραιωτών αναφέρει: “Sold out δεν γίνεται μόνο στις αναμετρήσεις στο ΣΕΦ, αλλά και στο TOGETHER WE FLY” ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, προσθέτοντας επίσης πως “το ίδιο ισχύει και για τα μεμονωμένα εισιτήρια των αναμετρήσεων, καθώς όσα είχε στην διάθεσή της η ομάδας μας έχουν ήδη διατεθεί”.