Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1 τελικό: Μεγάλο «διπλό» για την Ένωση με ακυρωθέν ερυθρόλευκο γκολ στη λήξη

Το μίνι πρωτάθλημα μπήκε στη "σέντρα" για αναδείξει το φετινό πρωταθλητή, με την ΑΕΚ να παίρνει προβάδισμα τίτλου από την πρώτη του αγωνιστική
1η αγωνιστική playoffs της Super League
Διαιτητής: Στίλερ / VAR: Χανσλάουμπερ, Μπαστούμπνερ
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στο sold out “Γ. Καραϊσκάκης”, στο ντέρμπι κορυφής της πρεμιέρας των playoffs της Super League.

23:06 | 05.04.2026
23:06 | 05.04.2026

Ταρέμι και Ρότα φάνηκε να έχουν μια στιγμή έντασης μετά τη λήξη του αγώνα

23:05 | 05.04.2026

Μικροεντάσεις στον αγωνιστικό χώρο, με την κατάσταση να μη ξεφεύγει

23:04 | 05.04.2026

Ο Στίλερ αφού είδε τη φάση το ακύρωσε για οφσάιντ. Ο Πιρόλα θεωρήθηκε ότι επηρεάζει τη φάση.

23:04 | 05.04.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
23:02 | 05.04.2026

ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΓΚΟΛ, παραμένει το 0-1

23:02 | 05.04.2026

ο διαιτητής θα τσεκάρει ο ίδιος τη φάση

23:01 | 05.04.2026

Ελέγχεται η φάση από το VAR

22:59 | 05.04.2026
90+8'
ΓΚΟΛΑΡΑ ο Γιαζίτσι και 1-1
22:58 | 05.04.2026
90+7'

Μακρινό σουτ του Ζίνι, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

22:56 | 05.04.2026

5ο λεπτο τωνκαθυστερήσεων και ο Ολυμπιακός κάνει τις τελευταίες του προσπάθειες για να ισοφαρίσει - Μέχρι και ο Τζολάκης βγάζει μπαλιές

22:53 | 05.04.2026

Άστοχες μπαλιές από την άμυνα των Πειραιωτών

22:53 | 05.04.2026

Συνεχίζεται το ντέρμπι

22:52 | 05.04.2026
7 τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:52 | 05.04.2026

Στο έδαφος ο Στρακόσα και διακοπή στο ντέρμπι

22:50 | 05.04.2026

Αποδοκιμασίες στο "Καραϊσκάκης", επειδή οι παίκτες του Ολυμπιακού κυκλοφορούν την μπάλα και δεν μπορούν να επιτεθούν

22:50 | 05.04.2026
88'

Οφσάιντ ο Ζίνι, δεν μετράει η τεράστια χαμένη του ευκαιρία

22:46 | 05.04.2026
85'

Κόρνερ από τον Ρέτσο, λίγο όμως έλειψε να βάλει αυτογκόλ από τη μπαλιά του Ζίνι

22:45 | 05.04.2026
83'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

ο Νασιμέντο στη θέση του Έσε

22:43 | 05.04.2026

κακές εκτελέσεις φάουλ και γεμίσματα από τους παίκτες του Ολυμπιακού

22:34 | 05.04.2026
80'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Ζοάο Μάριο και Ζίνι μέσα, έξω οι Βάργκα και Κοϊτά

22:33 | 05.04.2026
71'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Γιαζίτσι και Κλέιτον μέσα, Μαρτίνς και Ταρέμι έξω

22:32 | 05.04.2026
70'

Μακρινό σουτ του Μάντσλου, η μπάλα έφυγε άουτ

22:29 | 05.04.2026
69'

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Πενράις -που έπιασε το μακρινό σουτ- με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ

22:27 | 05.04.2026
67'
Κίτρινη κάρτα στον Πενράις
22:26 | 05.04.2026
64'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Ο Γκατσίνοβιτς στη θέση του Γιόβιτς και ο Μάνταλος σε αυτή του Περέιρα

22:26 | 05.04.2026
64'

Εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο, ο Στρακόσα έδιωξε προ του Ταρέμι

22:25 | 05.04.2026

Βγάζει κούραση η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και θα προχωρήσει σε αλλαγές

22:22 | 05.04.2026
22:20 | 05.04.2026
58'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Μουζακίτης και Τσικίνιο στο ματς, εκτός Γκαρθία και Ποντένσε.

22:17 | 05.04.2026

Τσικίνιο, Μουζακίτης ετοιμάζονται από τον Μεντιλίμπαρ για να μπουν στο ματς, λογικά σε λίγο και ο Γιαζίτσι

22:16 | 05.04.2026

Βγάζει δυναμισμό ο Πενράις στις φάσεις που μπαίνει

22:14 | 05.04.2026
54'

Η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει το ματς σε έναν πιο χαμηλό ρυθμό

22:13 | 05.04.2026
52'

Σουτ του Ποντένσε, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα δεν πήρε καν ύψος και πέρασε άουτ

22:12 | 05.04.2026
51'

Γέμισμα του Μπρούνο, κακή κεφαλιά του Ταρέμι

22:11 | 05.04.2026
49'

Καθοριστικό τάκλιν του Μαρίν στον Ζέλσον Μάρτινς, που έφευγε στην αντεπίθεση

22:09 | 05.04.2026

ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά με το ξεκίνημα της επανάληψης

22:07 | 05.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:06 | 05.04.2026

Υπάρχει μικρή ένταση στη φυσούνα, μεταξύ Ναλιτζή και Κοβάσεβιτς - Έληξε όμως γρήγορα. Πήγε ο Κώστας Καραπαπάς για να ρίξει τους τόνους

22:06 | 05.04.2026

Επέστρεψαν και οι παίκτες της ΑΕΚ - Τους κάνει και νόημα ο διαιτητής να βιαστούν

22:03 | 05.04.2026

Επέστρεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο

21:50 | 05.04.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ και αποδοκιμασίες στο "Καραϊσκάκης"
21:48 | 05.04.2026
45+4'

Κακή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν

21:48 | 05.04.2026

Κόρνερ για τον Ολυμπιακό

21:47 | 05.04.2026

"Τρελός" ρυθμός στο ματς

21:46 | 05.04.2026
4 λεπτά έξτρα χρόνου
21:42 | 05.04.2026
45'

Γέμισμα του Πιρόλα από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Μάρτινς που όμως μέσα από τη μεγάλη περιοχή -σχεδ΄ν από το πέναλτι- έκανε κακό κοντρόλ και έχασε την ευκαιρία να σουτάρει

21:41 | 05.04.2026

θα συνεχίσει ο Κοϊτά

21:38 | 05.04.2026
40'

Στο έδαφος ο Κοϊτά από φάουλ του Μπρούνο, δέχεται τις πρώτες βοήθειες

21:35 | 05.04.2026
36'

Κακή σέντρα του Μπρούνο από τα αριστερά

21:34 | 05.04.2026
34'
Κίτρινη κάρτα στον Ντάνι Γκαρσία - τράβηξε και γκρέμισε τον Κοϊτά που έφευγε στην αντεπίθεση
21:33 | 05.04.2026
32'

Εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, κεφαλιά του Έσε, η μπάλα πήγε πάνω στον Στρακόσα

21:32 | 05.04.2026

Εκνευρισμός στην ΑΕΚ, επειδή ο διαιτητής δεν είχε σταματήσει νωρίτερα το παιχνίδι

21:32 | 05.04.2026

ο Ρέλβας έχει ματώσει κάτω από το μάτι και δέχεται τις πρώτες βοήθειες

21:32 | 05.04.2026

Φάουλ για τον Ολυμπιακό έξω από τη μεγάη περιοχή και θέση αριστερά

21:30 | 05.04.2026
31'
Κίτρινη κάρτα στον Περέιρα
21:29 | 05.04.2026
29'

Πιέζει ο Ολυμπιακός, αλλά Ταρέμι και Ελ Κααμπί πηγαίνουν και οι δυο στην μπάλα και "τρακάρουν". Πάντως, η Ένωση αρχίζει να χάνει την ψύχραιμη αμυντική εικόνα που είχε

21:26 | 05.04.2026
28'

Ο Μεντιλίμπαρ έχει παράπονα από τους παίκτες του, όπως μεταφέρθηκε από τη μετάδοση της Cosmote TV

21:23 | 05.04.2026
25'

Μαρκάρισμα του Μπρούνο στον Κοϊτά, με τον παίκτη της ΑΕκ να ζητάει πέναλτι. Διαιτητής και VAR σωστά δεν έδωσαν κάτι

21:21 | 05.04.2026
21'
Πρώτη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό

Μπαλιά του Ροντινέι από δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ταρέμι, ο Ελ Κααμπί κατέβασε, έκανε το πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα, που έπεσε στην πορεία της

21:21 | 05.04.2026

Ο Ολυμπιακός μεταφέρει σιγά σιγά το παιχνίδι του στα δεξιά, με τους Ροντινέι και Ζέλσον να πέφτουν πάνω στον Πενράις - Ο Πινέδα βοηθάει

21:17 | 05.04.2026
20'
Πρώτο κόρνερ στο ματς, υπέρ του Ολυμπιακού
21:14 | 05.04.2026
17'

Ρότα και Ποντένσε έχουν ήδη έρθει πολλές φορές αντιμέτωποι

21:12 | 05.04.2026
13'

Σωστά ο Ελ Κααμπί υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ

21:10 | 05.04.2026
11'

Γύρισμα του ταρένι από τα αριστερά για τον Ελ Κααμπί, ο Στρακόσα βγήκε και μπλόκαρε εύκολα

21:09 | 05.04.2026
9'

Δυνατές μονομαχίες από τα πρώτα λεπτά του αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων

21:03 | 05.04.2026
5'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-1 με τον Κοϊτά

Ο Περέιρα πήρε την μπάλα από τον Ρέτσο και έφυγε στην αντεπίθεση, έψαξε με πάσα τον Γιόβιτς αλλά ο Γκαρθία επενέβη. Η μπάλα όμως στρώθηκε στον Κοϊτά ο οποίος με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα του Τζολάκη

21:02 | 05.04.2026
2'

Έδιωξε ο Τζολάκης το γέμισμα του Μαρίν

21:02 | 05.04.2026

Φάουλ του Ταρέμι στον Πινέδα και στατική φάση για την ΑΕΚ

21:00 | 05.04.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:57 | 05.04.2026

Ο διαιτητής Στίλερ χαιρέτησε τους δυο προπονητές

20:55 | 05.04.2026

Βγαίνουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:54 | 05.04.2026

Πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση των συνθέσεων των δυο ομάδων

20:52 | 05.04.2026
20:51 | 05.04.2026

Πριν από λίγο ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε μια αναγνωριστική βόλτα και αποθεώθηκε

20:51 | 05.04.2026

Στις καθυστερήσεις το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (0-0)

20:50 | 05.04.2026

Στα αποδυτήρια και η ΑΕΚ

20:50 | 05.04.2026

Διαιτητής: Στίλερ

Βοηθοί: Κοσλόβσκι, Βάικενμαϊερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Χανσλάουμπερ, Μπαστούμπνερ

20:49 | 05.04.2026

Στα αποδυτήρια και ο Ολυμπιακός για να ετοιμαστεί για την έναρξη του αγώνα

20:48 | 05.04.2026

Η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς είναι του τιμωρημένου Πήλιου

20:46 | 05.04.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να αφήσει εκτός αποστολής του Ολυμπιακού δύο μη κοινοτικούς παίκτες. Απέναντι στην ΑΕΚ δεν θα παίξουν οι Φρανσίσκο Ορτέγκα και Αντρέ Λουίζ

20:46 | 05.04.2026
20:46 | 05.04.2026

Στον πάγκο της ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.

20:46 | 05.04.2026

Στον πάγκο του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι

20:45 | 05.04.2026
20:45 | 05.04.2026
20:45 | 05.04.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνες, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα

20:45 | 05.04.2026

Με επιθετικό σχήμα ο Ολυμπιακός, με τον Μεντιλίμπαρ να ξεκινάει Ταρέμι και Ελ Κααμπί. Την ίδια στιγμή, ο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη, βάζοντας τον Περέιρα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ (τριάδα στο χώρο του κέντρου) και τον Κοϊτά πίσω από Γιόβιτς και Βάργκα

20:44 | 05.04.2026

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα

20:44 | 05.04.2026
20:43 | 05.04.2026

Η Ένωση δεδομένα θέλει το “τρίποντο” που θα την εκτοξεύσει με το... καλημέρα στη μάχη του τίτλου, ενώ και η ισοπαλία μόνο κακό αποτέλεσμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αφού θα έχει παραμείνει στην κορυφή -έστω και με συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ εφόσον νικήσει τον Παναθηναϊκό- ενώ θα έχει αφήσει πίσω της ένα ιδιαίτερα δύσκολο εκτός έδρας ματς. Στο 0-0 είναι το ντέρμπι στην Τούμπα και φτάνει στο 86'

20:43 | 05.04.2026

Στη βαθμολογία της διαδικασία που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή, η ΑΕΚ μπήκε από θέση οδηγού με 60 βαθμούς και στο +2 από τον Ολυμπιακό που μετράει 58 βαθμούς

20:43 | 05.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την πρεμιέρα των playoffs της Super League

20:43 | 05.04.2026
