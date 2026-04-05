Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1 τελικό: Μεγάλο «διπλό» για την Ένωση με ακυρωθέν ερυθρόλευκο γκολ στη λήξη

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στο sold out “Γ. Καραϊσκάκης”, στο ντέρμπι κορυφής της πρεμιέρας των playoffs της Super League.
Ταρέμι και Ρότα φάνηκε να έχουν μια στιγμή έντασης μετά τη λήξη του αγώνα
Μικροεντάσεις στον αγωνιστικό χώρο, με την κατάσταση να μη ξεφεύγει
Ο Στίλερ αφού είδε τη φάση το ακύρωσε για οφσάιντ. Ο Πιρόλα θεωρήθηκε ότι επηρεάζει τη φάση.
ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΓΚΟΛ, παραμένει το 0-1
ο διαιτητής θα τσεκάρει ο ίδιος τη φάση
Ελέγχεται η φάση από το VAR
Μακρινό σουτ του Ζίνι, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
5ο λεπτο τωνκαθυστερήσεων και ο Ολυμπιακός κάνει τις τελευταίες του προσπάθειες για να ισοφαρίσει - Μέχρι και ο Τζολάκης βγάζει μπαλιές
Άστοχες μπαλιές από την άμυνα των Πειραιωτών
Συνεχίζεται το ντέρμπι
Στο έδαφος ο Στρακόσα και διακοπή στο ντέρμπι
Αποδοκιμασίες στο "Καραϊσκάκης", επειδή οι παίκτες του Ολυμπιακού κυκλοφορούν την μπάλα και δεν μπορούν να επιτεθούν
Οφσάιντ ο Ζίνι, δεν μετράει η τεράστια χαμένη του ευκαιρία
Κόρνερ από τον Ρέτσο, λίγο όμως έλειψε να βάλει αυτογκόλ από τη μπαλιά του Ζίνι
ο Νασιμέντο στη θέση του Έσε
κακές εκτελέσεις φάουλ και γεμίσματα από τους παίκτες του Ολυμπιακού
Ζοάο Μάριο και Ζίνι μέσα, έξω οι Βάργκα και Κοϊτά
Γιαζίτσι και Κλέιτον μέσα, Μαρτίνς και Ταρέμι έξω
Μακρινό σουτ του Μάντσλου, η μπάλα έφυγε άουτ
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Πενράις -που έπιασε το μακρινό σουτ- με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ
Ο Γκατσίνοβιτς στη θέση του Γιόβιτς και ο Μάνταλος σε αυτή του Περέιρα
Εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο, ο Στρακόσα έδιωξε προ του Ταρέμι
Βγάζει κούραση η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και θα προχωρήσει σε αλλαγές
Μουζακίτης και Τσικίνιο στο ματς, εκτός Γκαρθία και Ποντένσε.
Τσικίνιο, Μουζακίτης ετοιμάζονται από τον Μεντιλίμπαρ για να μπουν στο ματς, λογικά σε λίγο και ο Γιαζίτσι
Βγάζει δυναμισμό ο Πενράις στις φάσεις που μπαίνει
Η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει το ματς σε έναν πιο χαμηλό ρυθμό
Σουτ του Ποντένσε, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα δεν πήρε καν ύψος και πέρασε άουτ
Γέμισμα του Μπρούνο, κακή κεφαλιά του Ταρέμι
Καθοριστικό τάκλιν του Μαρίν στον Ζέλσον Μάρτινς, που έφευγε στην αντεπίθεση
ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά με το ξεκίνημα της επανάληψης
Υπάρχει μικρή ένταση στη φυσούνα, μεταξύ Ναλιτζή και Κοβάσεβιτς - Έληξε όμως γρήγορα. Πήγε ο Κώστας Καραπαπάς για να ρίξει τους τόνους
Επέστρεψαν και οι παίκτες της ΑΕΚ - Τους κάνει και νόημα ο διαιτητής να βιαστούν
Επέστρεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο
Κακή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν
Κόρνερ για τον Ολυμπιακό
"Τρελός" ρυθμός στο ματς
Γέμισμα του Πιρόλα από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Μάρτινς που όμως μέσα από τη μεγάλη περιοχή -σχεδ΄ν από το πέναλτι- έκανε κακό κοντρόλ και έχασε την ευκαιρία να σουτάρει
θα συνεχίσει ο Κοϊτά
Στο έδαφος ο Κοϊτά από φάουλ του Μπρούνο, δέχεται τις πρώτες βοήθειες
Κακή σέντρα του Μπρούνο από τα αριστερά
Εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, κεφαλιά του Έσε, η μπάλα πήγε πάνω στον Στρακόσα
Εκνευρισμός στην ΑΕΚ, επειδή ο διαιτητής δεν είχε σταματήσει νωρίτερα το παιχνίδι
ο Ρέλβας έχει ματώσει κάτω από το μάτι και δέχεται τις πρώτες βοήθειες
Φάουλ για τον Ολυμπιακό έξω από τη μεγάη περιοχή και θέση αριστερά
Πιέζει ο Ολυμπιακός, αλλά Ταρέμι και Ελ Κααμπί πηγαίνουν και οι δυο στην μπάλα και "τρακάρουν". Πάντως, η Ένωση αρχίζει να χάνει την ψύχραιμη αμυντική εικόνα που είχε
Ο Μεντιλίμπαρ έχει παράπονα από τους παίκτες του, όπως μεταφέρθηκε από τη μετάδοση της Cosmote TV
Μαρκάρισμα του Μπρούνο στον Κοϊτά, με τον παίκτη της ΑΕκ να ζητάει πέναλτι. Διαιτητής και VAR σωστά δεν έδωσαν κάτι
Μπαλιά του Ροντινέι από δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ταρέμι, ο Ελ Κααμπί κατέβασε, έκανε το πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα, που έπεσε στην πορεία της
Ο Ολυμπιακός μεταφέρει σιγά σιγά το παιχνίδι του στα δεξιά, με τους Ροντινέι και Ζέλσον να πέφτουν πάνω στον Πενράις - Ο Πινέδα βοηθάει
Ρότα και Ποντένσε έχουν ήδη έρθει πολλές φορές αντιμέτωποι
Σωστά ο Ελ Κααμπί υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ
Γύρισμα του ταρένι από τα αριστερά για τον Ελ Κααμπί, ο Στρακόσα βγήκε και μπλόκαρε εύκολα
Δυνατές μονομαχίες από τα πρώτα λεπτά του αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων
Ο Περέιρα πήρε την μπάλα από τον Ρέτσο και έφυγε στην αντεπίθεση, έψαξε με πάσα τον Γιόβιτς αλλά ο Γκαρθία επενέβη. Η μπάλα όμως στρώθηκε στον Κοϊτά ο οποίος με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα του Τζολάκη
Έδιωξε ο Τζολάκης το γέμισμα του Μαρίν
Φάουλ του Ταρέμι στον Πινέδα και στατική φάση για την ΑΕΚ
Ο διαιτητής Στίλερ χαιρέτησε τους δυο προπονητές
Βγαίνουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση των συνθέσεων των δυο ομάδων
Πριν από λίγο ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε μια αναγνωριστική βόλτα και αποθεώθηκε
Στις καθυστερήσεις το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (0-0)
Στα αποδυτήρια και η ΑΕΚ
Διαιτητής: Στίλερ
Βοηθοί: Κοσλόβσκι, Βάικενμαϊερ
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Χανσλάουμπερ, Μπαστούμπνερ
Στα αποδυτήρια και ο Ολυμπιακός για να ετοιμαστεί για την έναρξη του αγώνα
Η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς είναι του τιμωρημένου Πήλιου
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να αφήσει εκτός αποστολής του Ολυμπιακού δύο μη κοινοτικούς παίκτες. Απέναντι στην ΑΕΚ δεν θα παίξουν οι Φρανσίσκο Ορτέγκα και Αντρέ Λουίζ
Στον πάγκο της ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνες, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα
Με επιθετικό σχήμα ο Ολυμπιακός, με τον Μεντιλίμπαρ να ξεκινάει Ταρέμι και Ελ Κααμπί. Την ίδια στιγμή, ο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη, βάζοντας τον Περέιρα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ (τριάδα στο χώρο του κέντρου) και τον Κοϊτά πίσω από Γιόβιτς και Βάργκα
Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
Η Ένωση δεδομένα θέλει το “τρίποντο” που θα την εκτοξεύσει με το... καλημέρα στη μάχη του τίτλου, ενώ και η ισοπαλία μόνο κακό αποτέλεσμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αφού θα έχει παραμείνει στην κορυφή -έστω και με συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ εφόσον νικήσει τον Παναθηναϊκό- ενώ θα έχει αφήσει πίσω της ένα ιδιαίτερα δύσκολο εκτός έδρας ματς. Στο 0-0 είναι το ντέρμπι στην Τούμπα και φτάνει στο 86'
Στη βαθμολογία της διαδικασία που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή, η ΑΕΚ μπήκε από θέση οδηγού με 60 βαθμούς και στο +2 από τον Ολυμπιακό που μετράει 58 βαθμούς
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την πρεμιέρα των playoffs της Super League