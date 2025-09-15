Ολυμπιακός – ΑΕΚ 24-23: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Super Cup στο χάντμπολ με buzzer beater απόκρουση

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό χάντμπολ. Οι Πειραιώτες σήκωσαν το Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας με 24-23 της κυπελλούχου ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν το Super Cup στο χάντμπολ αντρών, μετά από ένα συναρπαστικό τελικό κόντρα στην ΑΕΚ. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν 5-1 αλλά και 9-4, με την Ένωση να κάνει ένα εντυπωσιακό come back στο φινάλε του πρώτου, παίρνοντας προβάδισμα 12-11 πριν την ανάπαυλα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν ξανά κεφάλι στο σκορ και να φτάσουν τη διαφορά στα πέντε τέρματα (19-14 και 21-16). Για μία ακόμη φορά όμως, οι «κιτρινόμαυροι» αντέδρασαν και με το σκορ στο 24-23, έφτασαν να έχουν την τελευταία επίθεση του αγώνα στα χέρια τους.

Ο Βλαστός πρόλαβε να σουτάρει αλλά ο εξαιρετικός Ντιόγκο του είπε όχι, κρατώντας το προβάδισμα του Ολυμπιακού και δίνοντάς του την κούπα!

Να σημειωθεί ότι ο τελικός του Super Cup είχε χαρακτηριστεί ως ειδικής διαχείρισης και η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο έγινε με ονομαστικές προσκλήσεις περιορισμένου αριθμού, λόγω της μικρής χωρητικότητας του κλειστού γυμναστηρίου.

Ο σημερινός τελικός ήταν ο πέμπτος στην ιστορία του Σούπερ Καπ Ανδρών στο χάντμπολ. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας κατέκτησε το «παρθενικό» τρόπαιο στη διοργάνωση το 1999, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα με 26-20, ενώ ο θεσμός αναβίωσε μετά από 23 χρόνια και συγκεκριμένα το 2022, όταν ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 30-24 του ΑΕΣΧ Πυλαίας. Επίσης, οι Πειραιώτες κατέκτησαν το τρόπαιο το 2023, νικώντας 26-25 στην παράταση την ΑΕΚ, και πέρυσι, όταν επιβλήθηκαν του ΠΑΟΚ με 32-25.

Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στη Handball Premier, με τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον «συμπολίτη» Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.

Το σκορ: 3-1, 6-2, 8-3, 9-7, 10-11, 11-12 (ημχ.) 14-13, 17-14, 19-15, 21-18, 22-20, 24-23

Ολυμπιακός: Πιρές, Σκαραμέλι 4, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζιμπούλας 5, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 2, Τσαναξίδης 1, Πέσομ Σουργκιέλ 3, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης, Σάββας 5

ΑΕΚ: Αραμπατζής 1, Ντουάρτε 1, Βλαστός 2, Σμιντ 2, Κεϊτά 2, Παναγιώτου 1, Ζεντί, Τέπερ, Κουκούλας, Φερνάντες, Γκούντιονσον, Τουρέ 2, Στούρερ, Κουν 3, Ίβιτς 2, Σάλεμ 3, Ντέιβις 1