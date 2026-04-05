Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η ένταση στον αγωνιστικό χώρο μετά το «διπλό» της Ένωσης

Ταρέμι και Ρότα στο επίκεντρο του εκνευρισμού
Η ΑΕΚ επικράτησε του Ολυμπιακού στο Φάληρο με 1-0, για την 1η αγωνιστική των playoffs της Super League και απέκτησε προβάδισμα 5 βαθμών από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ, στην κούρσα του τίτλου.

Το γκολ του Κοϊτά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ, ενώ στο φινάλε ακυρώθηκε γκολ του Γιαζίτσι του Ολυμπιακού, για οφσάιντ του Πιρόλα. Αμέσως μετά τη λήξη, υπήρξε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, με ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να διαπληκτίζονται.

Κάποιοι από αυτούς πήγαν προς τον διαιτητή, ενώ υπήρξαν και αρκετές εστίες μικροέντασης. Όλα φάνηκε όμως να κυλούν χωρίς κάποιο ξέσπασμα, μέχρι τη στιγμή που οι Ταρέμι και Ρότα άνοιξαν διάλογο.

Από αυτόν τον διάλογο “φούντωσαν τα αίματα” με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση και να απομακρύνουν τους δυο ποδοσφαιριστές, δίνοντας τέλος στον εκνευρισμό που δημιουργήθηκε. Παίκτες και επιτελεία κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια.

