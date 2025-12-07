Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Πανιώνιος τα ματς για την Greek Basketball League

Το πρωτάθλημα της Basket League συνεχίζεται την Κυριακή (07.12.2025), με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ των ανδρών.

Στο πρώτο ματς της ημέρας (13:00), ο αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πηγαίνουν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ξεκούραστοι, μιας και δεν αγωνίστηκαν βράδυ της Πέμπτης (04.12.2025) κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική. Η Ένωση είχε ρεπό στην 8η αγωνιστική, ενώ από την 7η, προέρχεται από ένα σπουδαίο διπλό κόντρα στο Μαρούσι.

Στα αγωνιστικά, εκτός δράσης στον Ολυμπιακό παραμένουν οι Έβανς, Φαλ, μαζί με τον ΜακΚίσικ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Ο Φουρνιέ ήταν αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Φενέρ, λόγω πυρετού, όμως λογικά θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την ΑΕΚ.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες των Κατσίβελη, Μπράουν και Χαραλαμπόπουλου,, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε ο νεοαποκτηθέντας Κλαβέλ, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση ώμου στην πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ. Από την άλλη, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Γκρέι.

Στο ματς που θα ακολουθήσει (16:00), ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο “Telekom Center Athens” τον Πανιώνιο, θέλοντας να αντιδράσει μετά από την εντός έδρας ήττα που γνώρισε από τη Βαλένθια.

Όσον αφορά τον ουραγό Πανιώνιο (ρεκόρ 1-7), πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος επιβλήθηκε με 107-105 στην παράταση της Καρδίτσας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Στον Παναθηναϊκό, από την προπόνηση του Σαββάτου απουσίασε ο Ναν, λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ Όσμαν και Χολμς συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα. Από την άλλη, ο Σαμοντούροφ είναι και πάλι διαθέσιμος για τον Εργκίν Αταμάν.

Το σημερινό πρόγραμμα

13:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (EΡΤ Sports 2)

16:00 Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (ΕΡΤ Sports 2)