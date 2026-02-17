Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Μονομαχία στην Κρήτη με φόντο τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ

Το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ κάνει τζάμπολ σήμερα (17/2/2026) στο Ηράκλειο της Κρήτης με τη διεξαγωγή των πρώτων αναμετρήσεων της προημιτελικής φάσης. Ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ συγκρούονται στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (20:00, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα θα δώσουν μία μεγάλη μάχη στην Κρήτη, με τους Πειραιώτες να είναι, φυσικά, το απόλυτο φαβορί του αγώνα.

Ωστόσο, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν πρόκειται να πέσει αμαχητί, διεκδικώντας μέχρι τέλους τις όποιες πιθανότητες έχει για πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Μαρούσι – Άρης Betsson, παιχνίδι που θα γίνει σήμερα στις 17:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Στα αγωνιστικά, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Ηράκλειο της Κρήτης έχοντας όλους τους παίκτες – διαθέσιμους και μη – στην αποστολή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Γιαννούλη Λαρεντζάκη και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έφυγε εκτάκτως για τις ΗΠΑ λόγω οικογενειακού προβλήματος.

Μένει να φανεί ποιοι ξένοι θα κοπούν από την ερυθρόλευκη εξάδα.

Από πλευράς ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Φλιώνη και Κατσίβελη, πηγαίνοντας στον αγώνα με μόλις έναν πόιντ γκαρντ (Λεκαβίτσιους).