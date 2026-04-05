Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Ντόπες» στο ξενοδοχείο της Ένωσης από οπαδούς πριν το ντέρμπι

Μια ημέρα μετά την παρουσία οπαδών στις εξέδρες της “Allwyn Arena”, στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού για τα playoffs της Super League, οι φίλοι της Ένωσης έδειξαν και πάλι την στήριξή τους στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η αποστολή της ΑΕΚ αποχώρησε εν μέσω αποθέωσης για το “Καραϊσκάκης”! Οπαδοί της Ένωση βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας και «ντόπαραν» ψυχολογικά τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, κατά την αναχώρηση τους την έδρα του Ολυμπιακού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κόσμος τη ΑΕΚ ζήτησε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δημιουργώντας μια… εκρηκτική ατμόσφαιρα, με σκοπό να… μπουστάρει ψυχολογικά την κιτρινόμαυρη αποστολή, για την πρεμιέρα της στα φετινά playoffs της Super League.

Στη συνέχεια, όταν αναχώρησε το κιτρινόμαυρο πούλμαν, οι οπαδοί της ΑΕΚ ακολούθησαν την αποστολή στη Συγγρού με τα μηχανάκια τους.