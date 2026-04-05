Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για το ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs

Ολυμπιακός και ΑΕΚ κοντράρονται στο “Γ. Καραϊσκάκης” (21:00, Newsit.gr) στο ντέρμπι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της πρεμιέρας των playoffs της Super League. λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των δυο ομάδων.

Με επιθετικό σχήμα ξεκινάει ο Ολυμπιακός, με τον Μεντιλίμπαρ να ξεκινάει Ταρέμι και Ελ Κααμπί. Την ίδια στιγμή, ο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη, βάζοντας τον Περέιρα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ (τριάδα στο χώρο του κέντρου) και τον Κοϊτά πίσω από Γιόβιτς και Βάργκα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνες, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα