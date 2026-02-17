Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Χωρίς Λεκαβίτσιους η Ένωση στον προημιτελικό Κυπέλλου

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την ΑΕΚ, λίγο πριν το τζάμπολ του προημιτελικού της με τον Ολυμπιακό, για το Allwyn Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας (17.02.2026, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ SPORT 2).

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τυην ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Λιθουανός γκαρντ τέθηκε νοκ άουτ και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για το αποψινό παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως εκτός με προβλήματα τραυματισμών είναι οι Δημήτρης Φλιώνης και Δημήτρης Κατσίβελης, κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο ματς χωρίς “καθαρό’ πλέι μέικερ.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός εξάδας της ΑΕΚ βρίσκεται και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.