Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ζευγάρι με παρελθόν στον προημιτελικό του Allwyn Final 8

Ολυμπιακός και ΑΕΚ συγκρούονται απόψε (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στον δεύτερο προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών, που φιλοξενείται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Ολυμπιακός έχει ως αποκλειστικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου στον θεσμό για 13η φορά στην ιστορία του. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το Κύπελλο πέντε φορές στην ιστορία της, με τις δύο τελευταίες-μάλιστα-το 2018 και το 2020 να έρχονται στον τόπο που θα φιλοξενήσει και τον φετινό τελικό.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη στον πρώτο ημιτελικό (17:00) το νικητή του Μαρούσι Cherry-Άρης Betsson, που αναμετρώνται σήμερα στον πρώτο προημιτελικό (17:00).

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ήδη μια φορά φέτος, για την Stoiximan GBL, στις 7 Δεκεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της ΑΕΚ στο ΣΕΦ με 100-93.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν αναμετρηθεί 13 φορές στην ιστορία του Κυπέλλου, ενώ τέσσερις φορές έχουν συναντηθεί στον τελικό. Οι δύο πιο πρόσφατες συναντήσεις τους, μάλιστα, ήταν στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν δέκα νίκες έναντι τριών των «κιτρινόμαυρων».

Αναλυτικά:

12/07/1976 Τελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 81-69

05/06/1978 Τελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 83-72

29/05/1979 Ημιτελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 122-95

16/07/1980 Τελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 85-80

25/02/1987 Προημιτελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 79-66

12 /04/1997 Ημιτελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 63-61

31/01/1998 Ημιτελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 49-63

08/09/1999 Β’ Φάση Ολυμπιακός-ΑΕΚ 65-74

1/10/2003 Προημιτελικοί ΑΕΚ-Ολυμπιακός 69-71

22/12/2007 Προημιτελικοί ΑΕΚ-Ολυμπιακός 69-83

19/11/2008 Προημιτελικοί Ολυμπιακός-ΑΕΚ 81-66

17/02/2018 Τελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 83-88

18/02/2022 Ημιτελικός Ολυμπιακός-ΑΕΚ 76-70