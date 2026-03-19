Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Λίγο πριν το sold out ο αγώνας στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet (22.03.2026, 19:00) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League και θέλει μια ακόμα νίκη, προκειμένου να μπει με ιδανικό τρόπο στα playoffs που θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αγωνιστεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Όπως έγινε γνωστό, οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σ’ ένα ακόμα sold out στο «Καραϊσκάκης».

Συγκεκριμένα, έχουν μείνει λιγότερα από 700 εισιτήρια, με τον κόσμο της ομάδας να δείχνει την στήριξή του στον Ολυμπιακό.