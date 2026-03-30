Ολυμπιακός: Αγωνία για Ταϊρίκ Τζόουνς, αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Συναγερμός στον Ολυμπιακό λίγο πριν από το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί από το παρκέ, πιάνοντας την αριστερή του γάμπα.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού παρά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στο 2:23 πριν το φινάλε του αγώνα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα, ζητώντας αλλαγή, αφού πρώτα είχε πέσει στο παρκέ.

Ο Αμερικανός σέντερ έπιανε την αριστερή γάμπα του, προκαλώντας ανησυχία στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.

O Ταϊρίκ Τζόουνς θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3/2026) στις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.