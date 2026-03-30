Ολυμπιακός: «Άνθρωπος που συνοδεύει τους διαιτητές είπε στον Μπαρτζώκα «Φύγε από εδώ ρε μ@@@κα»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε ότι στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, άνθρωπος που συνοδεύει τους διαιτητές έβρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ήταν άκρως επεισοδιακό, με τους Ναν και Ντόρσεϊ να πιάνονται στα χέρια και να αποβάλλονται, ενώ ένταση υπήρξε και κατά την αποχώρηση των Πειραιωτών για τα αποδυτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο τέλος του ημιχρόνου ο κόουτς Μπαρτζώκας πήγε να μιλήσει στους διαιτητές και άνθρωπος που τους συνοδεύει του είπε : «Φύγε από δω ρε μ@@@κα».

Παράλληλα, καταγγέλλει πως «Οπαδοί από τα court μπαίνουν στο παρκέ και παρά το γεγονός ότι ζητάμε να αποχωρήσουν δεν έχει βγει κανένας», ενώ οι Πειραιώτες αναφέρουν ακόμη πως «Εμετικά συνθήματα εναντίον των Βεζένκοβ, Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα. Να δούμε πόσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνος».