Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Άαρον Χάρισον και ο πρώην πια προπονητής του στη Γαλατασαράι, έσπευσε να τον “ξεπροβοδίσει” μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

«Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις Άαρον Χάρισον. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω άλλο έναν παίκτη της Γαλατάσαραϊ να πηγαίνει στην Euroleague. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είμαι ενθουσιασμένος που σε κοούτσαρα τις τελευταίες 2 σεζόν», έγραψε ο Ερντογκάν στο twitter για τον νέο Αμερικανό του Ολυμπιακού.

Ο Χάρισον είχε 15,9 πόντους (85,9% βολές, 47,5% δίποντα, 37,9% τρίποντα), 2,9 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,1 κλέψιμο κατά μέσο όρο στο EuroCup, με τον Ερντογκάν στον πάγκο της Γαλατασαράι.

Thanks for the memories, @AaronICE2!



Thrilled to see another @GSBasketbol player going to @Euroleague. Good luck with @olympiacosbc.



It was a big pleasure to be your coach for the last two seasons!pic.twitter.com/oQJKCXtJh2#FightAsOne 🟡🔴