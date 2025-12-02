Αθλητικά

Ολυμπιακός: Αποθεωτική υποδοχή για τους ερυθρόλευκους στο Σύρο, παραμονές του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Οι φίλοι του Ολυμπιακού υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόμο την αποστολή των Πειραιωτών στο νησί των Κυκλάδων
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Σε ρυθμούς Ολυμπιακού η Σύρος. Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλοι των “ερυθρολεύκων” στην αποστολή της ομάδας τους του Χοσέ Λουίς Μεντιλόμπαρ, το απόγευμα της Τρίτης (02.03.2025), παραμονές του αγώνα των Πειραιωτών με την Ελλάς Σύρου, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Περισσότεροι από 300 οπαδοί του Ολυμπιακού υποδέχθηκαν την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με συνθήματα και καπνογόνα. Θυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν για πρώτη στην Σύρο.

Όπως αναφέρει και το cyclades24.gr sτη συνέχεια, οι φίλαθλοι ακολούθησαν το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή του Ολυμπιακού μέχρι το ξενοδοχείο “Ερμής” στην παραλία της Ερμούπολης, σχηματίζοντας μια… ερυθρόλευκη πομπή αυτοκινήτων και μηχανών.

Κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο και πάλι υπήρξαν εκδηλώσεις λατρείας για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο το μεσημέρι (03.12.2025) στις 13:30 στο γήπεδο της Σύρου.

