Ολυμπιακός – Άρης: Χωρίς Γουόρντ και Τζόουνς οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (19/04, 13:00) τον Άρη για την GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει για το ματς στο ΣΕΦ, τους Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ένας τραυματισμός έχει αφήσει εκτός τον τελευταίο καιρό τον Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό, ενώ ο Τάισον Γουόρντ θα πάρει… ανάσες από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο παιχνίδι με τον Άρη ενόψει και των πλέι οφ της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες έχουν εξασφαλίσει έτσι κι αλλιώς την πρώτη θέση στην GBL και το παιχνίδι με τους “κίτρινους” της Θεσσαλονίκης δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πρωτοπόρους και της Euroleague.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Χατζηλάμπρου, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Χάρελ, Κουλμπόκα.