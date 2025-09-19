Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο: Η δωδεκάδα των «ερυθρολεύκων» – Τέσσερις απουσίες για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στο τουρνουά «Crete International Basketball Tournament» (19/09/25, 20:30, Cosmote Sport 4), που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και θα απουσιάζουν από τη δωδεκάδα του οι Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά και ο τραυματίας Κίναν Έβανς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει τους τρεις διεθνείς που είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής στο Eurobasket, για να μην επιβαρυνθούν παραπάνω σωματικά. Έτσι, για τον Ολυμπιακό θα παραταχθούν οι Γουόκαπ, Λι, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοβ, Κουμάτζι.

Από την άλλη, ο Ετόρε Μεσίνα θα έχει στη δωδεκάδα του τους Μάνιον, Μπράουν, Έλις, Μπούκερ, Τονούτ, Μπολμάρο, Μπρουκς, ΛεΝτέι, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Ντιοπ, Νίμπο, Ντάνστον.