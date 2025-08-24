Αθλητικά

Ολυμπιακός – Aστέρας Τρίπολης: Έκρηξη ενθουσιασμού στον πάγκο των Πειραιωτών μετά το γκολ του Γιαζίτσι

Το εξαιρετικό γκολ του Γιαζίτσι «άνοιξε» το δρόμο για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης
Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν
Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την αντίδραση του πάγκου της ομάδας στο γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι, το οποίο χάρισε τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Τούρκος μέσος του Ολυμπιακού στο 90+3’ και με το παιχνίδι να είναι στο 0-0, δοκίμασε ένα σουτ από μακριά, με τη μπάλα να παίρνει τρομερά φάλτσα και να καταλήγει στα δίχτυα των Αρκάδων, με τον ποδοσφαιριστή να «πνίγεται» στις αγκαλιές των συμπαικτών του. 

Η κάμερα του Ολυμπιακού κατέγραψε τις αντιδράσεις πάγκου, με παίκτες και τεχνικό τιμ να ξεσπούν σε έντονους πανηγυρισμούς μετά την «βολίδα» του Γιαζίτζι, με την οποία οι Πειραιώτες ξεκλείδωσαν την αντίπαλη άμυνα και κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ.

Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι έληξε 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει στο 90+7΄και τους νταμπλούχους Ελλάδας να ξεκινούν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αθλητικά
