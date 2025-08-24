Ολυμπιακός – Aστέρας Τρίπολης: Έκρηξη ενθουσιασμού στον πάγκο των Πειραιωτών μετά το γκολ του Γιαζίτσι

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την αντίδραση του πάγκου της ομάδας στο γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι, το οποίο χάρισε τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Τούρκος μέσος του Ολυμπιακού στο 90+3’ και με το παιχνίδι να είναι στο 0-0, δοκίμασε ένα σουτ από μακριά, με τη μπάλα να παίρνει τρομερά φάλτσα και να καταλήγει στα δίχτυα των Αρκάδων, με τον ποδοσφαιριστή να «πνίγεται» στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Η κάμερα του Ολυμπιακού κατέγραψε τις αντιδράσεις πάγκου, με παίκτες και τεχνικό τιμ να ξεσπούν σε έντονους πανηγυρισμούς μετά την «βολίδα» του Γιαζίτζι, με την οποία οι Πειραιώτες ξεκλείδωσαν την αντίπαλη άμυνα και κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ.

Our bench’s reaction to Yazıcı’s beautiful GOAL! pic.twitter.com/uHawyusNgN — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 24, 2025

Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι έληξε 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει στο 90+7΄και τους νταμπλούχους Ελλάδας να ξεκινούν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.