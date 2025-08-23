Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης και φουλ ευρωπαϊκή δράση στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο Φάληρο για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/8/2025).

Η πρεμιέρα της Super League θα γίνει με τρεις αναμετρήσεις, καθώς πέρα από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, στο πρόγραμμα υπάρχουν και οι αγώνες Άρης – Βόλος και Παναιτωλικός – Ατρόμητος.

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (1ος Αγώνας)

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Τελικός

15:30 ΕΡΤ2 Τουρκία – Ισπανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Γουλβς Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (2ος Αγώνας)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

18:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Θέλτα La Liga

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο German Super Cup χάντμπολ

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λιντς Premier League

19:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένοα – Λέτσε Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Νάπολι Serie A

19:45 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Αστέρας Aktor Super League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βόλος ΝΠΣ Super League

20:30 Novasports 5HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season

21:30 Novasports Start WTA 250 Κλίβελαντ, Τελικός

21:30 Novasports 2HD Σάλκε – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μίλαν – Κρεμονέζε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Ατρόμητος Super League

22:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Τοντέλα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20