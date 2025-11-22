Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0 τελικό: Νέα ερυθρόλευκη νίκη στη Super League

Πέντε σερί νίκες έχουν πλέον οι Πειραιώτες στο πρωτάθλημα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Super League
11η αγωνιστική
3 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του Ατρομήτου στο “Καραϊσκάκης” για την 11η αγωνιστική της Super League, λίγες ημέρες πριν παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο.

21:54 | 22.11.2025
Από το newsit.gr καλή σας νύχτα
21:54 | 22.11.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρομήτου με 3-0
21:48 | 22.11.2025
90'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 3-0 με νέο γκολ του Ταρέμι
21:44 | 22.11.2025
87'
Σημαντική στιγμή για τον Ατρόμητο

Ο Μπάκου βγήκε φάτσα με την αντίπαλη εστία από θέση αριστερά και έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη

21:42 | 22.11.2025
84'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Στρεφέτσα και Γιαζίτσι εντός, Ποντένσε και Μαρτίνς εκτός

21:36 | 22.11.2025
81'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 2-0 με τον Ταρέμι

Διαγώνιο σουτ του Ροντινέι από δεξιά, ο Χουτεσιώτης διώχνει με το ένα χέρι, η μπάλα φτάνει στον ταρέμι, που με απλό πλασέ σκόραρε για το 7ο φετινό του γκολ στη σεζόν

21:33 | 22.11.2025
76'
Αναγκαστική αλλαγή για τον Ατρόμητο

Παλμεσάνο αντί Μουτουσαμί

21:32 | 22.11.2025
70'
Διπλή αλλαγή για τον Ατρόμητο

Μουντές και Τζοβάρας αντί Ούρονεν και Μίχορλ

21:26 | 22.11.2025
67'
Τρεις αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Μουζακίτης μέσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο και Τσικίνιο εκτός

21:24 | 22.11.2025
66'
Δοκάρι για τον Ολυμπικακό

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ελ Κααμπί έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα στο οριζόντιο - Βρήκε ελάχιστα και ο Χουτεσιώτης

21:19 | 22.11.2025
63'
Μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο

Ο Φαν Βέερτ έφυγε στην κόντρα και γύρισε ωραία για τον Μίχορλ, που πλάσαρε, με τον Τζολάκη να διώχνει σωτήρια

21:19 | 22.11.2025
59'
Διπλή αλλαγή για τον Ατρόμητο

Γιουμπιτάνα και Φαν Βέερτ μέσα, Γκαρθία και Οζέγκοβιτς εκτός

21:18 | 22.11.2025
58'
Νέα φάση για τον Ολυμπιακό

Ωραίος ελιγμός του Ζέλσον, με το σουτ του να περνάει εκτός από εξαιρετική θέση

21:10 | 22.11.2025
56'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό

Ο Ζέλσον έκανε ωραία κίνηση και μοίρασε κάθετα για τον Τσικίνιο που εκτέλεσε άστοχα από πολύ καλή θέση

21:05 | 22.11.2025
50'
Μεγάλη επέμβαση του Χουτεσιώτη σε σουτ του Ποντένσε, σχεδόν από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο μέσα
21:02 | 22.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:02 | 22.11.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:49 | 22.11.2025
Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης
20:49 | 22.11.2025

Ο Πορτογάλος έκανε εξαιρετικό κοντρόλ και εκτέλεσε με το αριστερό εντός περιοχής, με την μπάλα να προσκρούει στο αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη

20:48 | 22.11.2025
45+2'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον Μαρτίνς
20:48 | 22.11.2025
45+1'
Απειλεί ο Ολυμπιακός!

Άνοιγμα του Νασιμέντο για τον Ποντένσε, που γύρισε από τα αριστερά, αλλά ο Τσικίνιο αστόχησε με κακό τελείωμα

20:38 | 22.11.2025
37'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-0 με τον Ελ Κααμπί
20:37 | 22.11.2025
37'
Κίτρινη κάρτα στον Τσακμάκη που έκανε το πέναλτι στον Ελ Κααμπί
20:37 | 22.11.2025

Πέναλτι για τον Ολυμπιακό

20:33 | 22.11.2025
35'

Ο Σιδηρόπουλος θα τσεκάρει μια φάση, σε τράβηγμα του Ελ Κααμπί, για πιθανό πέναλτι

20:28 | 22.11.2025
31'

Κακό μακρινό σουτ του Κίνι, η μπάλα έφυγε άουτ

20:19 | 22.11.2025

28' Ο Ολυμπιακός δεν μπορέι να φτιάξει ευκαιρία στα αντίπαλα καρέ - Ο Ατρόμητος αμύνεται υποδειγματικά

20:17 | 22.11.2025
18'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Ποντένσε από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε στον Τσακμάκη, πήρε πορεια προς τα δίχτυα, αλλά ο Χουτεσιώτης έδιωξε δύσκολα

20:15 | 22.11.2025
16'

Μακρινό σουτ του Ποντένσε, η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ατρόμητου, με τον Χουτεσιώτη να ελέγχει τη φάση

20:11 | 22.11.2025
12'
Πρώτη φάση από τον Ολυμπιακό στο ματς

Από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, Ρέτσος και Τσικίνιο σούταραν στα σώματα και έπειτα ο Ελ Κααμπί πλάσαρε στα χέρια του Χουτεσιώτη

20:09 | 22.11.2025
8'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο και επέμβαση του Τζολάκη

Ο Τσιγγάρας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Οζέγκοβιτς πήρε την κεφαλιά και ο Τζολάκης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια και ενώ ο Μπάκου προσπάθησε να μπει στη φάση

20:01 | 22.11.2025

Ο Ατρόμητος "πατάει" καλά - Πέρασε το πρώτο δεκάλεπτο και δεν έχει δει τον Ολυμπιακό να τον απειλει

19:59 | 22.11.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:58 | 22.11.2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Ατρόμητος έχει και τη στήριξη οπαδών του στο φαληρικό γήπεδο

19:58 | 22.11.2025

Ο Ολυμπιακός ανακίνωσε πριν από λίγο ότι τα εισιτήρια του αγώνα "εφαφανίστηκαν" - Sold out το ματς με τον Ατρόμητο

19:53 | 22.11.2025

Έχουμε την είσοδο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο

19:48 | 22.11.2025

Έχουμε το καθιερωμένο light show στο "Γ. Καραϊσκάκης" πριν την έναρξη των αγώνων

19:47 | 22.11.2025

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νιας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)

4ος Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

19:46 | 22.11.2025

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης - Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν - Τσιγγάρας, Μουτουσαμί - Γκαρθία, Μίχορλ, Μπάκου - Οζέγκοβιτς.

Στον πάγκο οι Αθανασίου, Κοσέλεφ, Φαν Βερτ, Παλμεσάνο, Μουντές, Χότζα, Κοπανίδης, Τσαντίλης, Πάλιουρας, Μπάτος, Τζοβάρας.

19:46 | 22.11.2025

Απ' την άλλη, ο Βόσνιος τεχνικός των φιλοξενούμενων παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-2-3-1, κάνοντας τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς

19:46 | 22.11.2025
19:45 | 22.11.2025

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Νασιμέντο, Έσε – Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Μπότης, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γιατζίτσι, Μουζακίτης, Μάνσα, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Καμπελά

19:45 | 22.11.2025

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τους Πειραιώτες με σύστημα 4-2-3-1. Στο τέρμα θα είναι ο Τζολάκης, στόπερ οι Ρέτσος-Πιρόλα, ενώ ο Ροντινέι με τον Ορτέγκα στα μπακ. Νασιμέντο και Έσε στα χαφ με τον Τσικίνιο μπροστά τους, με τους Μαρτίνς και Ποντένσε στα «φτερά», ενώ ο Ελ Κααμπί στην κορυφή

19:44 | 22.11.2025

Οι Περιστεριώτες κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με τον Ντούσαν Κέρκεζ στον πάγκο

19:44 | 22.11.2025

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή του πρωταθλήματος, για να μπορέσει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στις υποχρεώσεις της στο Champions League, έχοντας μπροστά της το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης

19:44 | 22.11.2025
19:44 | 22.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός – Ατρόμητος για την 11η αγωνιστική της Super League

19:41 | 22.11.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
128
96
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo