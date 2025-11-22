Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0 τελικό: Νέα ερυθρόλευκη νίκη στη Super League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του Ατρομήτου στο “Καραϊσκάκης” για την 11η αγωνιστική της Super League, λίγες ημέρες πριν παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο.
Ο Μπάκου βγήκε φάτσα με την αντίπαλη εστία από θέση αριστερά και έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη
Στρεφέτσα και Γιαζίτσι εντός, Ποντένσε και Μαρτίνς εκτός
Διαγώνιο σουτ του Ροντινέι από δεξιά, ο Χουτεσιώτης διώχνει με το ένα χέρι, η μπάλα φτάνει στον ταρέμι, που με απλό πλασέ σκόραρε για το 7ο φετινό του γκολ στη σεζόν
Παλμεσάνο αντί Μουτουσαμί
Μουντές και Τζοβάρας αντί Ούρονεν και Μίχορλ
Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Μουζακίτης μέσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο και Τσικίνιο εκτός
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ελ Κααμπί έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα στο οριζόντιο - Βρήκε ελάχιστα και ο Χουτεσιώτης
Ο Φαν Βέερτ έφυγε στην κόντρα και γύρισε ωραία για τον Μίχορλ, που πλάσαρε, με τον Τζολάκη να διώχνει σωτήρια
Γιουμπιτάνα και Φαν Βέερτ μέσα, Γκαρθία και Οζέγκοβιτς εκτός
Ωραίος ελιγμός του Ζέλσον, με το σουτ του να περνάει εκτός από εξαιρετική θέση
Ο Ζέλσον έκανε ωραία κίνηση και μοίρασε κάθετα για τον Τσικίνιο που εκτέλεσε άστοχα από πολύ καλή θέση
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Πορτογάλος έκανε εξαιρετικό κοντρόλ και εκτέλεσε με το αριστερό εντός περιοχής, με την μπάλα να προσκρούει στο αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη
Άνοιγμα του Νασιμέντο για τον Ποντένσε, που γύρισε από τα αριστερά, αλλά ο Τσικίνιο αστόχησε με κακό τελείωμα
Πέναλτι για τον Ολυμπιακό
Ο Σιδηρόπουλος θα τσεκάρει μια φάση, σε τράβηγμα του Ελ Κααμπί, για πιθανό πέναλτι
Κακό μακρινό σουτ του Κίνι, η μπάλα έφυγε άουτ
28' Ο Ολυμπιακός δεν μπορέι να φτιάξει ευκαιρία στα αντίπαλα καρέ - Ο Ατρόμητος αμύνεται υποδειγματικά
Σέντρα του Ποντένσε από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε στον Τσακμάκη, πήρε πορεια προς τα δίχτυα, αλλά ο Χουτεσιώτης έδιωξε δύσκολα
Μακρινό σουτ του Ποντένσε, η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ατρόμητου, με τον Χουτεσιώτη να ελέγχει τη φάση
Από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, Ρέτσος και Τσικίνιο σούταραν στα σώματα και έπειτα ο Ελ Κααμπί πλάσαρε στα χέρια του Χουτεσιώτη
Ο Τσιγγάρας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Οζέγκοβιτς πήρε την κεφαλιά και ο Τζολάκης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια και ενώ ο Μπάκου προσπάθησε να μπει στη φάση
Ο Ατρόμητος "πατάει" καλά - Πέρασε το πρώτο δεκάλεπτο και δεν έχει δει τον Ολυμπιακό να τον απειλει
Υπενθυμίζεται ότι ο Ατρόμητος έχει και τη στήριξη οπαδών του στο φαληρικό γήπεδο
Ο Ολυμπιακός ανακίνωσε πριν από λίγο ότι τα εισιτήρια του αγώνα "εφαφανίστηκαν" - Sold out το ματς με τον Ατρόμητο
Έχουμε την είσοδο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο
Έχουμε το καθιερωμένο light show στο "Γ. Καραϊσκάκης" πριν την έναρξη των αγώνων
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νιας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)
4ος Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)
Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης - Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν - Τσιγγάρας, Μουτουσαμί - Γκαρθία, Μίχορλ, Μπάκου - Οζέγκοβιτς.
Στον πάγκο οι Αθανασίου, Κοσέλεφ, Φαν Βερτ, Παλμεσάνο, Μουντές, Χότζα, Κοπανίδης, Τσαντίλης, Πάλιουρας, Μπάτος, Τζοβάρας.
Απ' την άλλη, ο Βόσνιος τεχνικός των φιλοξενούμενων παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-2-3-1, κάνοντας τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς
Ολυμπιακός: Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Νασιμέντο, Έσε – Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί
Στον πάγκο: Μπότης, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γιατζίτσι, Μουζακίτης, Μάνσα, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Καμπελά
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τους Πειραιώτες με σύστημα 4-2-3-1. Στο τέρμα θα είναι ο Τζολάκης, στόπερ οι Ρέτσος-Πιρόλα, ενώ ο Ροντινέι με τον Ορτέγκα στα μπακ. Νασιμέντο και Έσε στα χαφ με τον Τσικίνιο μπροστά τους, με τους Μαρτίνς και Ποντένσε στα «φτερά», ενώ ο Ελ Κααμπί στην κορυφή
Οι Περιστεριώτες κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με τον Ντούσαν Κέρκεζ στον πάγκο
Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή του πρωταθλήματος, για να μπορέσει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στις υποχρεώσεις της στο Champions League, έχοντας μπροστά της το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός – Ατρόμητος για την 11η αγωνιστική της Super League