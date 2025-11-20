Ολυμπιακός – Ατρόμητος: Κοντά στο sold out ένα ακόμη παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο (22/11/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) στην 11η αγωνιστική της Super League και οι οπαδοί του έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα εισιτήρια του αγώνα.

Δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση στο “Καραϊσκάκης”, απομένουν λιγότερα από 2.500 εισιτήρια για το sold out στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος και ως εκ τούτου, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ αναμένεται να έχει ξανά, την απόλυτη στήριξη των οπαδών της.

Οι Πειραιώτες προέρχονται άλλωστε από νέο σερί νικών στη Super League, το οποίο και τους έχει φέρει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα το επικείμενο νέο sold out στο “Καραϊσκάκης”.