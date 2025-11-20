Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ατρόμητος: Κοντά στο sold out ένα ακόμη παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης»

Απομένουν 2.500 εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο (22/11/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) στην 11η αγωνιστική της Super League και οι οπαδοί του έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα εισιτήρια του αγώνα.

Δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση στο “Καραϊσκάκης”, απομένουν λιγότερα από 2.500 εισιτήρια για το sold out στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος και ως εκ τούτου, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ αναμένεται να έχει ξανά, την απόλυτη στήριξη των οπαδών της.

Οι Πειραιώτες προέρχονται άλλωστε από νέο σερί νικών στη Super League, το οποίο και τους έχει φέρει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα το επικείμενο νέο sold out στο “Καραϊσκάκης”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
78
77
75
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo