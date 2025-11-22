Ολυμπιακός – Ατρόμητος live για την 11η αγωνιστική της Super League

12'

Πρώτη φάση από τον Ολυμπιακό στο ματς

Από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, Ρέτσος και Τσικίνιο σούταραν στα σώματα και έπειτα ο Ελ Κααμπί πλάσαρε στα χέρια του Χουτεσιώτη