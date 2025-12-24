Ολυμπιακός: Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς ο Καμπελά στη Ναντ

Ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ είναι σχεδόν ολοκληρωμένος και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάποια οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Ο Ρεμί Καμπελά θα βρεθεί στη Γαλλία την Κυριακή (28/12/25) για να ολοκληρωθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Ναντ και να επισημοποιηθεί ο εξάμηνος δανεισμός του στην ομάδα της Ligue 1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει, το «Ouest – France» στη συμφωνία των δύο πλευρών δεν υπάρχει όρος για οψιόν αγοράς του 35χρονου το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι ο Καμπελά μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν θα επιστρέψει στους Πειραιώτες, με τους οποίους έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο Καμπελά πρόλαβε να αγωνιστεί σε 7 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αφού δεν κατάφερε να μπει στα βασικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ.