Ολυμπιακός: Έφθασε στην Ελλάδα ο Κόρι Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόσεφ αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και το πρωί της Δευτέρας (26/01/26) έφθασε στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί κι επίσημα από τη νέα του ομάδα.

Μετά τον τραυματισμό και του Μόντε Μόρις, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προχωρήσει σε μία ακόμη προσθήκη στα γκαρντ και ο Κόρι Τζόσεφ βρίσκεται στην Ελλάδα για να ενισχύσει το ρόστερ των Πειραιωτών.

Ο Αμερικανός γκαρντ πάτησε Ελλάδα, λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και σύντομα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό.