Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός: Έφθασε στην Ελλάδα ο Κόρι Τζόζεφ

Ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα του Μπαρτζώκα ο Αμερικανός γκαρντ
Ο Κόρι Τζόζεφ
Ο Κόρι Τζόζεφ στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κόρι Τζόσεφ αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και το πρωί της Δευτέρας (26/01/26) έφθασε στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί κι επίσημα από τη νέα του ομάδα.

Μετά τον τραυματισμό και του Μόντε Μόρις, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προχωρήσει σε μία ακόμη προσθήκη στα γκαρντ και ο Κόρι Τζόσεφ βρίσκεται στην Ελλάδα για να ενισχύσει το ρόστερ των Πειραιωτών.

Ο Αμερικανός γκαρντ πάτησε Ελλάδα, λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και σύντομα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
108
99
94
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo