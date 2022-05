Το παγκόσμιο μπάσκετ είναι συγκλονισμένο από την είδηση του θανάτου του Έντριαν Πέιν και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε επίσης ανάρτηση για τον Αμερικανό σέντερ.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είχα αγωνιστεί αρκετές φορές κόντρα στους Πειραιώτες, πανηγυρίζοντας και τίτλους εναντίον τους, αλλά αυτό δεν απέτρεψε από την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ να στείλει τις ευχές της αυτές τις δύσκολες ώρες, στην οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Έντριαν Πέιν. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη»

🕊️We are devastated to hear the sad news of Adreian Payne passing. Our thoughts and prayers are with his family and friends. Rest In Peace 🙏🏿 #OlympiacosBC pic.twitter.com/hiVYWbsFPZ