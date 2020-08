Ο Ολυμπιακός φέρεται να τα έχει βρει με τη Λίβερπουλ για τη μετεγγραφή του Κώστα Τσιμίκα και στην Αγγλία γράφουν ότι εντός της εβδομάδας θα βρεθεί στο Νησί για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Η Λίβερπουλ είχε ως πρώτο στόχο της τον Λιούις της Λέστερ, αλλά δεν τα βρήκε με τις “αλεπούδες” κι έτσι κινήθηκε για την απόκτηση του Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό. Μετά από μία βελτιωμένη πρόταση μάλιστα, όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές έφθασαν στη συμφωνία με ένα ποσό της τάξης των 13 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και θα ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ μαζί και με τα μπόνους.

Ο Τσιμίκας θα αποτελέσει έτσι το δεύτερο Έλληνα παίκτη στην ιστορία της Λίβερπουλ, μετά τον Σωτήρη Κυργιάκο, μετακομίζοντας όμως στην πρωταθλήτρια πια Αγγλίας, αφού η ομάδα του Κλοπ κατέκτησε τον τίτλο μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.

