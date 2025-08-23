Ολυμπιακός: Εξαφανίστηκαν 5.500 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Ο κόσμος του Ολυμπιακού διψάει να δει από κοντά την ανανεωμένη ομάδα του Μεντιλίμπαρ σε επίσημο παιχνίδι κι αυτό θα γίνει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός είναι τιμωρημένος στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν με τον Αστέρα Τρίπολης στο “Γ. Καραϊσκάκης”, με τον κόσμο των Πειραιωτών να μην πτοείται και να εξαφανίζει τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλούνται με δυναμικό ρυθμό και μέσα σε ένα 24ωρο διάθεσής τους οι πωλήσεις έχουν ξεπεράσει τις 5.500. Όλα αυτά για το παιχνίδι του επόμενου Σαββάτου (30/8/2025, 19:00).

Υπενθυμίζεται ότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας ζήτησαν και πήραν πάνω από 15.000 εισιτήρια, με την τιμή των εισιτηρίων να ανέρχεται 20 ευρώ στα πέταλα του γηπέδου και στα 30 ευρώ σε κεντρική θύρα.